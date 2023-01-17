Мавра Петрова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мавра Петрова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1769 г.р.

Дети

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Сын: Михаил Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1794

Дочь: Матрёна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Жарин Леонтий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Рождение ребёнка
Около 1800

Сын: Никита Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Васильев

Большое Куроедово, Бугурусланский уезд, Самарская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Васильев

Смерть
Неизвестно
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