Мавра Петрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1793
Сын: Михаил Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1794
Дочь: Матрёна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1799
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Рождение ребёнка
Около 1800
Сын: Никита Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Васильев
Смерть
Неизвестно