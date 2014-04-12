Бургуненко (Федорова) Вера Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бургуненко (Федорова) Вера Николаевна

Место рождения

Деребчин, Вінницька область

Дата рождения

27.09.1923

Дата смерти

12.04.2014

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Деребчин, Вінницька область
Рождение ребёнка
19.06.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Мед работник
Смерть
12.04.2014
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Похороны
Неизвестно
Медведевка, Гурьевский, Калининградская область
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