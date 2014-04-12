Бургуненко (Федорова) Вера Николаевна
Место рождения
Дата рождения27.09.1923
Дата смерти12.04.2014
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1923
Рождение ребёнка
19.06.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Мед работник
Смерть
12.04.2014
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Похороны
Неизвестно
Медведевка, Гурьевский, Калининградская область