Гринёв Виктор Зиновьевич
Место рожденияОрловская область, Троснянский район, село Ломовец
Дата рождения01.02.1953
Дата смерти26.07.2007
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1953
Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Развод
Между 1976 и 2001
Жена: Гринёва Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гринёва Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гринёва Любовь
Смерть
26.07.2007