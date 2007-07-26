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Гринёв Виктор Зиновьевич

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Место рождения

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец

Дата рождения

01.02.1953

Дата смерти

26.07.2007

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1953

Отец: Гринёв Зиновий Матвеевич

Мать: Гринёва Клавдия я Фёдоровна

Орловская область, Троснянский район, село Ломовец
Развод
Между 1976 и 2001

Жена: Гринёва Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринёва Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гринёва Любовь

Смерть
26.07.2007
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