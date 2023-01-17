Плесовских Петр Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плесовских Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.02.1876
Сын: Плесовских Алексей Петрович
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Лукерья Петровна
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Иосифовна
Рождение ребёнка
1883
Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно