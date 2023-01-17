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Плесовских Петр Яковлевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плесовских Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.02.1876

Сын: Плесовских Алексей Петрович

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Иосифовна

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Иосифовна

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Лукерья Петровна

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Иосифовна

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Рождение ребёнка
1883

Сын: Плесовских Егор Петрович

Мать ребёнка: Плесовских Евдокия Иосифовна

Ершова, Каргалинская волость, Тарский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Плесовских Евдокия Иосифовна

Смерть
Неизвестно
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