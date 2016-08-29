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Дружков Михаил Владимирович

Место рождения

Ленинобад, таджикская сср

Дата рождения

04.04.1964

Дата смерти

29.08.2016

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1964

Отец: Дружков Владимир Иванович

Мать: Дружкова Вагиза Шагиарслановна

Ленинобад, таджикская сср
Бракосочетание
30.08.1985

Жена: Дружкова Марина Ивановна

Рождение ребёнка
22.07.1986

Сын: Дружков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Дружкова Марина Ивановна

Чкаловск, Таджикистан
Рождение ребёнка
13.07.1997

Дочь: Дружкова Евгения Михайловна

Мать ребёнка: Дружкова Марина Ивановна

Худжанд, Таджикистан
Смерть
29.08.2016
Инфаркт
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