Дружков Михаил Владимирович
Место рожденияЛенинобад, таджикская сср
Дата рождения04.04.1964
Дата смерти29.08.2016
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1964
Ленинобад, таджикская сср
Бракосочетание
30.08.1985
Жена: Дружкова Марина Ивановна
Рождение ребёнка
22.07.1986
Сын: Дружков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Дружкова Марина Ивановна
Чкаловск, Таджикистан
Рождение ребёнка
13.07.1997
Дочь: Дружкова Евгения Михайловна
Мать ребёнка: Дружкова Марина Ивановна
Худжанд, Таджикистан
Смерть
29.08.2016
Инфаркт