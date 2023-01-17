Колесник Секлета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колесник Секлета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1931

Сын: Колесник Денис Леонтьевич

Отец ребёнка: Колесник Леонтий Зиновьевич

Молдовка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
23.02.1942

Сын: Колесник Николай Леонтьевич

Отец ребёнка: Колесник Леонтий Зиновьевич

Молдовка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесник Григорий Леонтьевич

Отец ребёнка: Колесник Леонтий Зиновьевич

Молдовка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесник Михаил Леонтьевич

Отец ребёнка: Колесник Леонтий Зиновьевич

Молдовка, Кіровоградська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Колесник Карпо Леонтьевич

Отец ребёнка: Колесник Леонтий Зиновьевич

Молдовка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
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