Колесник Секлета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.09.1931
Сын: Колесник Денис Леонтьевич
Отец ребёнка: Колесник Леонтий Зиновьевич
Рождение ребёнка
23.02.1942
Сын: Колесник Николай Леонтьевич
Отец ребёнка: Колесник Леонтий Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесник Григорий Леонтьевич
Отец ребёнка: Колесник Леонтий Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесник Михаил Леонтьевич
Отец ребёнка: Колесник Леонтий Зиновьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Колесник Карпо Леонтьевич
Отец ребёнка: Колесник Леонтий Зиновьевич
Смерть
Неизвестно