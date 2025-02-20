(Щучкина) Настасья Екимовна
женский, родилась Вычислено 1783 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умерла Неизвестно
ОтецЩучкин Еким МихайловичМежду 1751 и 1754 ст. г.р.
МатьЩучкина Федосья ДмитриевнаМежду 1760 и 1764 ст. г.р.
Супруги
Николаев Александр НиколаевичВычислено 1778 ст. г.р.
Дети
Николаев Димитрий Александрович11.02.1811 ст. г.р.
(Николаева) Наталия Александровна22.08.1815 ст. г.р.Показать еще 1
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Рождение
Вычислено 1783 ст.
Отец: Щучкин Еким Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Восприемник
25.04.1807 ст.
Восприемник
21.07.1808 ст.
Рождение ребёнка
11.02.1811 ст.
Сын: Николаев Димитрий Александрович
Отец ребёнка: Николаев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.
Дочь: (Николаева) Марья Александровна
Отец ребёнка: Николаев Александр Николаевич
Рождение ребёнка
22.08.1815 ст.
Дочь: (Николаева) Наталия Александровна
Отец ребёнка: Николаев Александр Николаевич
Смерть
Неизвестно