(Щучкина) Настасья Екимовна Вычислено 1783 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Щучкина) Настасья Екимовна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась Вычислено 1783 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умерла Неизвестно

Отец
Щучкин Еким МихайловичМежду 1751 и 1754 ст. г.р.
Мать
Щучкина Федосья ДмитриевнаМежду 1760 и 1764 ст. г.р.
Супруги
Николаев Александр НиколаевичВычислено 1778 ст. г.р.
Дети
Николаев Димитрий Александрович11.02.1811 ст. г.р.
(Николаева) Наталия Александровна22.08.1815 ст. г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1783 ст.

Отец: Щучкин Еким Михайлович

Мать: Щучкина Федосья Дмитриевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Место жительства
Неизвестно
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Николаев Александр Николаевич

Восприемник
25.04.1807 ст.

Глафира Ивановна Щучкина

Восприемник
21.07.1808 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

Олимпиада Ивановна Щучкина

Рождение ребёнка
11.02.1811 ст.

Сын: Николаев Димитрий Александрович

Отец ребёнка: Николаев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
Вычислено 1815 ст.

Дочь: (Николаева) Марья Александровна

Отец ребёнка: Николаев Александр Николаевич

Рождение ребёнка
22.08.1815 ст.

Дочь: (Николаева) Наталия Александровна

Отец ребёнка: Николаев Александр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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