Богданова (Заковряшина) Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБогданова (Заковряшина) Екатерина Ивановна

Богданова (Заковряшина) Екатерина Ивановна

Место рождения

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: Заковряшин Иван Кузьмич

Мать: Заковряшина Наталья Ивановна

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богданов Осип Михайлов

Бракосочетание
29.06.1908 ст.

Муж: Богданов Осип Михайлов

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Богданова Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Богданов Осип Михайлов

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1923

Дочь: Косенок (Богданова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Богданов Осип Михайлов

Травное, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Кива (Богданова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Богданов Осип Михайлов

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.