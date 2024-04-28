Богданова (Заковряшина) Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
29.06.1908 ст.
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Богданова Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Богданов Осип Михайлов
Рождение ребёнка
1923
Дочь: Косенок (Богданова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Богданов Осип Михайлов
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Кива (Богданова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Богданов Осип Михайлов
Смерть
Неизвестно