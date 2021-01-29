Цыро Андрей Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦыро Андрей Федорович

Цыро Андрей Федорович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Цыро Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Цыро Антон Андреевич

Мать ребёнка: Гордей Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыро Марфа Андреевна

Мать ребёнка: Гордей Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыро Анна Андреевна

Мать ребёнка: Гордей Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыро Иван Андреевич

Мать ребёнка: Гордей Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цыро Егор Андреевич

Мать ребёнка: Гордей Евдокия Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Цыро Елена Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close