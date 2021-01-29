Цыро Андрей Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Цыро Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Цыро Антон Андреевич
Мать ребёнка: Гордей Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыро Марфа Андреевна
Мать ребёнка: Гордей Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыро Анна Андреевна
Мать ребёнка: Гордей Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыро Иван Андреевич
Мать ребёнка: Гордей Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Цыро Егор Андреевич
Мать ребёнка: Гордей Евдокия Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Цыро Елена Андреевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1943