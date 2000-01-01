Егор Иванов Егорка Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1694
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694
Отец: Алексей Степанов
Мать: Мазава Мамлеева
Рождение ребёнка
1730
Сын: Клементей Егоров
Мать ребёнка: ???
Рождение ребёнка
1746
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1748
Дочь: Аксинья
Мать ребёнка: Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1754
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1755
Сын: Андрей Егоров
Мать ребёнка: Аксинья Васильева
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Стефанида
Мать ребёнка: Аксинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аксинья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ???
Смерть
Неизвестно