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Егор Иванов Егорка Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1694

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1657 г.р.

Мать

1667 г.р.

Жена

1732 г.р.

Дети

1730 г.р.
1732 г.р.
1746 г.р.
1748 г.р.
1750 г.р.
1754 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1694

Отец: Алексей Степанов

Мать: Мазава Мамлеева

Рождение ребёнка
1730

Сын: Клементей Егоров

Мать ребёнка: ???

Рождение ребёнка
1732

Дочь: Марья

Мать ребёнка: ???

Рождение ребёнка
1746

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Аксинья Васильева

Рождение ребёнка
1748

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Аксинья Васильева

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Аксинья Васильева

Рождение ребёнка
1754

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Аксинья Васильева

Рождение ребёнка
1755

Сын: Андрей Егоров

Мать ребёнка: Аксинья Васильева

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Стефанида

Мать ребёнка: Аксинья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аксинья Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ???

Смерть
Неизвестно
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