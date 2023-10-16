Шленскова Надежда Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.10.1893
Дата смерти03.02.1974
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1893
Отец: Игнатий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.07.1912
Сын: Шленсков Александр Федорович
Отец ребёнка: Шленсков Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1914
Сын: Шленсков Николай Федорович
Отец ребёнка: Шленсков Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
18.07.1918
Сын: Шленсков Дмитрий Федорович
Отец ребёнка: Шленсков Федор Дмитриевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Шленсков Федор Дмитриевич
Смерть
03.02.1974