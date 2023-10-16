Шленскова Надежда Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шленскова Надежда Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.10.1893

Дата смерти

03.02.1974

Пол

Женский

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1893

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шленсков Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
06.07.1912

Сын: Шленсков Александр Федорович

Отец ребёнка: Шленсков Федор Дмитриевич

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шленсков Николай Федорович

Отец ребёнка: Шленсков Федор Дмитриевич

Рождение ребёнка
18.07.1918

Сын: Шленсков Дмитрий Федорович

Отец ребёнка: Шленсков Федор Дмитриевич

Тенекаево, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1924

Сын: Шленсков Пётр Федорович

Отец ребёнка: Шленсков Федор Дмитриевич

Смерть
03.02.1974

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