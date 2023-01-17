Антропов Осип Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтропов Осип Прокопьевич

Антропов Осип Прокопьевич

avatar

Место рождения

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1802

Дата смерти

1863

Пол

Мужской

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Антропов Прокопий Анкудинович

Мать: скрыто настройками приватности

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1831

Сын: Антропов Григорий Осипович

Мать ребёнка: Антропова Афанасья Васильевна

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1833 ст.

Сын: Антропов Афанасий Осипович

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Антропова Матрена Осиповна

Мать ребёнка: не указана

Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антропова Афанасья Васильевна

Смерть
1863
Камыши, Шадринский уезд, Пермская губерния
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close