Антропов Осип Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения1802
Дата смерти1863
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Антропов Прокопий Анкудинович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1831
Сын: Антропов Григорий Осипович
Мать ребёнка: Антропова Афанасья Васильевна
Рождение ребёнка
1833 ст.
Сын: Антропов Афанасий Осипович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Антропова Матрена Осиповна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1863