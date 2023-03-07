Тананина (Стяшкина) Катерина Афонасьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1724
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1736
Дочь: Настасья Петрова
Отец ребёнка: Тананин Петр Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1738
Дочь: Мелания Петрова
Отец ребёнка: Тананин Петр Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Тананин Осип Петров
Отец ребёнка: Тананин Петр Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1744
Отец ребёнка: Тананин Петр Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тананин Петр Яковлев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762