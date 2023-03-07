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Зубкова Авдотья Осипова

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Место рождения

поч. Кабанов, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Кабанов, Лобанская волость, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1747

Дочь: Агафья Тимофеева

Отец ребёнка: Зубков Тимофей Давыдов

Рождение ребёнка
Около 1751

Сын: Зубков Сидор Тимофеев

Отец ребёнка: Зубков Тимофей Давыдов

Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Марфа Тимофеева

Отец ребёнка: Зубков Тимофей Давыдов

Рождение ребёнка
Около 1757

Сын: Зубков Епифан Тимофеев

Отец ребёнка: Зубков Тимофей Давыдов

Рождение ребёнка
Около 1759

Сын: Зубков Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Зубков Тимофей Давыдов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зубков Тимофей Давыдов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762
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