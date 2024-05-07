Анатолий Стасенко Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиАнатолий Стасенко

Анатолий Стасенко

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Надежда Алексеевна Стасенко (Фонарева)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонид Анатольевич Стасенко

Мать ребёнка: Надежда Алексеевна Стасенко (Фонарева)

Смерть
Неизвестно

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