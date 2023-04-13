Tarask Robert — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Tarask Robert

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.05.1891

Дата смерти

07.05.1952

Пол

Мужской

Отец

1856 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1891

Отец: Tarask Madis

Мать: Tarask Miina

Рождение ребёнка
16.08.1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tarask Ida

Рождение ребёнка
15.10.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tarask Ida

Рождение ребёнка
21.08.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Tarask Ida

Смерть
07.05.1952
Похороны
Неизвестно
Sininõmme kalmistu
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