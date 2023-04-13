Tarask Robert
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.05.1891
Дата смерти07.05.1952
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1891
Отец: Tarask Madis
Мать: Tarask Miina
Рождение ребёнка
16.08.1925
Рождение ребёнка
15.10.1927
Рождение ребёнка
21.08.1930
Смерть
07.05.1952
Похороны
Неизвестно
Sininõmme kalmistu