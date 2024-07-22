Белозерова (Поршевникова) Соломея Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Белозерова Анисья Степановна
Отец ребёнка: Белозеров Степан Степанович
Рождение ребёнка
Около 1775
Сын: Белозеров Семен Степанович
Отец ребёнка: Белозеров Степан Степанович
Рождение ребёнка
1780
Сын: Белозеров Леонтий Степанович
Отец ребёнка: Белозеров Степан Степанович
Смерть
Неизвестно