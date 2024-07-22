Белозерова (Поршевникова) Соломея Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белозерова (Поршевникова) Соломея Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белозеров Степан Степанович

Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Белозерова Анисья Степановна

Отец ребёнка: Белозеров Степан Степанович

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Белозеров Семен Степанович

Отец ребёнка: Белозеров Степан Степанович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Белозеров Леонтий Степанович

Отец ребёнка: Белозеров Степан Степанович

Смерть
Неизвестно

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