Кузьмина Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.01.1927

Дата смерти

25.04.2005

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1921 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.01.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Михайлович

Рождение ребёнка
01.01.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Александр Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмин Александр Михайлович

Смерть
25.04.2005
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