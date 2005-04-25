Кузьмина Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.01.1927
Дата смерти25.04.2005
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Михайлович
Рождение ребёнка
01.01.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузьмин Александр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.04.2005