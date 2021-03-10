Зотова Анна Артёмовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зотова Анна Артёмовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.2021

Пол

Женский

Отец

1988 г.р.

Мать

1990 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.2021

Отец: Зотов Артём Васильевич

Мать: Аксана

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