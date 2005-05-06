Крюков Евгений Степанович
Место рождения
Дата рождения16.09.1950
Дата смерти06.05.2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1950
Бракосочетание
17.06.1977
Рождение ребёнка
20.03.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крюкова Валентина Георгиевна
Рождение ребёнка
12.04.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крюкова Валентина Георгиевна
Смерть
06.05.2005