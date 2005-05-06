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Крюков Евгений Степанович

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Место рождения

Волово, Воловский район, Тульская область

Дата рождения

16.09.1950

Дата смерти

06.05.2005

Пол

Мужской

Отец

1911 г.р.

Мать

1921 г.р.

Жена

1955 г.р.

Дети

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Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1950

Отец: Крюков Степан Иванович

Мать: Крюкова Антонина Михайловна

Волово, Воловский район, Тульская область
Бракосочетание
17.06.1977

Жена: Крюкова Валентина Георгиевна

Рождение ребёнка
20.03.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Валентина Георгиевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
12.04.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крюкова Валентина Георгиевна

Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
06.05.2005
Волово, Воловский район, Тульская область
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