Маймистов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маймистов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1795 г.р.

Мать

1795 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Иван Иванович

Мать: Катерина Адриановна

Смерть
Неизвестно
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