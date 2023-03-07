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Бастрыкин Алексей Афанасьевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Бастрыкин Афанасий Игнатьевич

Мать: Бастрыкина Домна Максимовна

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бастрыкин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Бастрыкина ?

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бастрыкина ?

Смерть
Неизвестно
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