Бастрыкин Алексей Афанасьевич
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Рождение ребёнка
1816
Сын: Бастрыкин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Бастрыкина ?
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: Бастрыкина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бастрыкина Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бастрыкина ?
Смерть
Неизвестно