Баранов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаранов Михаил

Баранов Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1955

Дочь: Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Баранова Ефросинья Андреевна

Рождение ребёнка
08.06.1957

Дочь: Руденко Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Баранова Ефросинья Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баранова Ефросинья Андреевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close