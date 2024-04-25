Журавлева (Онопко) Васса Дмитриева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
09.02.1886
Рождение ребёнка
25.05.1887
Сын: Журавлев Иван Вячеславович
Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович
Рождение ребёнка
26.01.1889
Дочь: (Журавлева) Мария Вячеславовна
Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович
Рождение ребёнка
15.04.1894
Сын: Журавлев Иван Вячеславович
Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович
Рождение ребёнка
09.09.1896
Дочь: (Журавлева) Анна Вячеславовна
Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович
Рождение ребёнка
18.05.1899
Дочь: (Журавлева) Елена Вячеславовна
Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович
Рождение ребёнка
03.10.1900
Сын: Журавлев Петр Вячеславович
Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович
Рождение ребёнка
22.02.1903
Сын: Журавлев Василий Вячеславович
Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович
Рождение ребёнка
17.12.1904
Дочь: (Журавлева) Иулиания Вячеславовна
Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович
Смерть
Неизвестно