Журавлева (Онопко) Васса Дмитриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Онопко) Васса Дмитриева

Место рождения

Рыботин, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: Онопко Дмитрий Терентьевич

Мать: Онопко Надежда Дмитриевна

Рыботин, Чернігівська область
Бракосочетание
09.02.1886

Муж: Журавлев Вячеслав Филимонович

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.05.1887

Сын: Журавлев Иван Вячеславович

Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.01.1889

Дочь: (Журавлева) Мария Вячеславовна

Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
15.04.1894

Сын: Журавлев Иван Вячеславович

Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
09.09.1896

Дочь: (Журавлева) Анна Вячеславовна

Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
18.05.1899

Дочь: (Журавлева) Елена Вячеславовна

Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
03.10.1900

Сын: Журавлев Петр Вячеславович

Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
22.02.1903

Сын: Журавлев Василий Вячеславович

Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович

Короп, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.12.1904

Дочь: (Журавлева) Иулиания Вячеславовна

Отец ребёнка: Журавлев Вячеслав Филимонович

Короп, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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