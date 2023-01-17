Королёва Ульяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Королёва Ульяна Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1941

Пол

Женский

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

в первом браке - Чувашина
Рождение ребёнка
05.07.1905

Сын: Королёв Пётр Никитович

Отец ребёнка: Королёв Никита Афанасьевич

Венцовский, Сиротинская станица, 2-й Донской округ
Рождение ребёнка
1910

Сын: Королёв Иван Никитович

Отец ребёнка: Королёв Никита Афанасьевич

Старогригорьевская, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
25.03.1915

Сын: Королёв Гавриил Никитович

Отец ребёнка: Королёв Никита Афанасьевич

Старогригорьевская, Иловлинский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
18.02.1923

Сын: Королёв Василий Никитович

Отец ребёнка: Королёв Никита Афанасьевич

Распопинская станица
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Королёв Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Степан Никитович

Отец ребёнка: Королёв Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Королёв Фёдор Никитович

Отец ребёнка: Королёв Никита Афанасьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чувашин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Чувашин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чувашин Михаил

Смерть
1941
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