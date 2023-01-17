Королёва Ульяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
в первом браке - Чувашина
Рождение ребёнка
05.07.1905
Отец ребёнка: Королёв Никита Афанасьевич
Венцовский, Сиротинская станица, 2-й Донской округ
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Королёв Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
25.03.1915
Сын: Королёв Гавриил Никитович
Отец ребёнка: Королёв Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
18.02.1923
Сын: Королёв Василий Никитович
Отец ребёнка: Королёв Никита Афанасьевич
Распопинская станица
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Королёв Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Королёв Никита Афанасьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чувашин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Чувашин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чувашин Михаил
Смерть
1941