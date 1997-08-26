Akelson Samuel A
Место рожденияNew York, USA
Дата рождения1926
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Akelson Morris (Maurice)
Мать: Feige Frances
New York, USA
Место жительства
1930
Bronx (Districts 501-750), Bronx, New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
87 West 169 Street, Bronx, New York, USA
Место жительства
1944
Бракосочетание
1955
Жена: Mildred
Manhattan, New York, New York, United States
Смерть
Неизвестно