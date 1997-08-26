Akelson Samuel A — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Akelson Samuel A

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Место рождения

New York, USA

Дата рождения

1926

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Akelson Morris (Maurice)

Мать: Feige Frances

New York, USA
Место жительства
1930
Bronx (Districts 501-750), Bronx, New York, USA
Место жительства
1935
Место жительства
1940
87 West 169 Street, Bronx, New York, USA
Место жительства
1944
Бракосочетание
1955

Жена: Mildred

Manhattan, New York, New York, United States
Смерть
Неизвестно
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