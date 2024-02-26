Шарманова Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарманова Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1910

Дата смерти

?.07.1969

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1929 г.р.
1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
12.10.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.10.1929

Дочь: Попович Дина Семеновна

Отец ребёнка: Лысяков Семен Федорович

Златоустье
Рождение ребёнка
1936

Сын: Лысяков Владимир Семенович

Отец ребёнка: Лысяков Семен Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лысяков Семен Федорович

Смерть
?.07.1969
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