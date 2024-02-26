Шарманова Полина
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1910
Дата смерти?.07.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
05.10.1929
Дочь: Попович Дина Семеновна
Отец ребёнка: Лысяков Семен Федорович
Златоустье
Рождение ребёнка
1936
Сын: Лысяков Владимир Семенович
Отец ребёнка: Лысяков Семен Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лысяков Семен Федорович
Смерть
?.07.1969