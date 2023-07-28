Шишков Игорь Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.01.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Шишкова
Рождение ребёнка
06.11.1978
Дочь: Шишкова Александра Игоревна
Мать ребёнка: Татьяна Шишкова
Рождение ребёнка
03.04.1980
Сын: Шишков Олег Игоревич
Мать ребёнка: Татьяна Шишкова
Рождение ребёнка
03.01.1988
Дочь: Шишкова Алёна Игоревна
Мать ребёнка: Татьяна Шишкова