Шишков Игорь Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шишков Игорь Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ШТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.01.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Шишкова

Рождение ребёнка
06.11.1978

Дочь: Шишкова Александра Игоревна

Мать ребёнка: Татьяна Шишкова

Рождение ребёнка
03.04.1980

Сын: Шишков Олег Игоревич

Мать ребёнка: Татьяна Шишкова

Рождение ребёнка
03.01.1988

Дочь: Шишкова Алёна Игоревна

Мать ребёнка: Татьяна Шишкова

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