Наталья Ананьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
08.02.1908
Муж: Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
08.05.1912
Сын: Николай Васильевич
Отец ребёнка: Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
07.06.1914
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Леонтьевич
Рождение ребёнка
26.09.1915
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Леонтьевич