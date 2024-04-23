Наталья Ананьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Ананьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Карпово, Нелидовский, Тверская область
Бракосочетание
08.02.1908

Муж: Василий Леонтьевич

Рождение ребёнка
08.05.1912

Сын: Николай Васильевич

Отец ребёнка: Василий Леонтьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
07.06.1914

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Леонтьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область
Рождение ребёнка
26.09.1915

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Леонтьевич

Карпово, Нелидовский, Тверская область

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