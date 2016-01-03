Семенова (Шапкина) Валентина Ивановна
Место рождения
Дата рождения26.03.1949
Дата смерти03.01.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1949
Отец: Шапкин Иван Власович
Мать: Шапкина Елена Никитична
Рождение ребёнка
02.08.1969
Дочь: Семенова Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Семенов Валерий Степанович
Рождение ребёнка
27.12.1971
Сын: Семенов Михаил Валерьевич
Отец ребёнка: Семенов Валерий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.2016
Умерла от онкологии. Захоронена р.п. Трки