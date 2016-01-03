Семенова (Шапкина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Шапкина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Дураковка, Балашевский уезд, Саратовская губерния

Дата рождения

26.03.1949

Дата смерти

03.01.2016

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1949

Отец: Шапкин Иван Власович

Мать: Шапкина Елена Никитична

Дураковка, Балашевский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1969

Дочь: Семенова Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Семенов Валерий Степанович

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.12.1971

Сын: Семенов Михаил Валерьевич

Отец ребёнка: Семенов Валерий Степанович

Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Валерий Степанович

Смерть
03.01.2016
Балашов, Балашовский муниципальный район, Саратовская область
Умерла от онкологии. Захоронена р.п. Трки
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