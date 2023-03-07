Булатова Наталия Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатова Наталия Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1806

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1831

Муж: Булатов Михаил Пименов

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Булатов Авраам Михайлов

Отец ребёнка: Булатов Михаил Пименов

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Булатов Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Булатов Михаил Пименов

Рождение ребёнка
Около 1840

Дочь: Ховронья Михайлова

Отец ребёнка: Булатов Михаил Пименов

Рождение ребёнка
1846

Сын: Булатов Василий (Постум)

Отец ребёнка: Булатов Михаил Пименов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858
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