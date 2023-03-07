Булатова Наталия Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1806
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1831
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Булатов Михаил Пименов
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Булатов Михаил Пименов
Рождение ребёнка
Около 1840
Дочь: Ховронья Михайлова
Отец ребёнка: Булатов Михаил Пименов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Булатов Михаил Пименов
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858