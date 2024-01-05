Кунова (Коломейцева) Людмила — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кунова (Коломейцева) Людмила

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Коломейцев Григорий Егорович

Мать: Коломейцева Павлина

Развод
Неизвестно

Муж: Кунов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Кунов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кунов Илья

Отец ребёнка: Кунов Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кунов Николай

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