Кунова (Коломейцева) Людмила
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Коломейцев Григорий Егорович
Мать: Коломейцева Павлина
Развод
Неизвестно
Муж: Кунов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Кунов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кунов Илья
Отец ребёнка: Кунов Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кунов Николай