Ярославцева Таисия Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.05.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1925
Дочь: Ярославцева Таисия Александровна
Отец ребёнка: Ярославцев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
До 1925
Сын: Ярославцев Петр Александрович
Отец ребёнка: Ярославцев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
23.09.1927
Сын: Ярославцев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Ярославцев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.05.?