Ярославцева Таисия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцева Таисия Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.05.?

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1925

Дочь: Ярославцева Таисия Александровна

Отец ребёнка: Ярославцев Александр Васильевич

Рождение ребёнка
До 1925

Сын: Ярославцев Петр Александрович

Отец ребёнка: Ярославцев Александр Васильевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Рождение ребёнка
23.09.1927

Сын: Ярославцев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Ярославцев Александр Васильевич

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ярославцев Александр Васильевич

Смерть
29.05.?
Бийск, город Бийск, Алтайский край
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