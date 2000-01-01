Золотов Лев Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Золотов Лев Львович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.02.1983

Жена: Золотова Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
16.11.1984

Сын: Золотов Евгений Львович

Мать ребёнка: Золотова Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
07.07.1987

Сын: Золотов Александр Львович

Мать ребёнка: Золотова Ирина Геннадьевна

Рождение ребёнка
25.08.1987

Сын: Золотов Игорь Львович

Мать ребёнка: Золотова Ирина Геннадьевна

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