Золотов Лев Львович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.02.1983
Рождение ребёнка
16.11.1984
Мать ребёнка: Золотова Ирина Геннадьевна
Рождение ребёнка
07.07.1987
Сын: Золотов Александр Львович
Мать ребёнка: Золотова Ирина Геннадьевна
Рождение ребёнка
25.08.1987
Мать ребёнка: Золотова Ирина Геннадьевна