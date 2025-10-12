Алексеева Авдотья Анисимовна
женский, родилась 1745
умерла Неизвестно
ОтецФилимонов Анисим Филимонович1728 г.р.
Супруги
Алексеев Кирил Алексеевич1732 г.р.
Дети
Гладышева (Алексеева) Анна Кириловна1772 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Филимонов Анисим Филимонович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Гладышева (Алексеева) Анна Кириловна
Отец ребёнка: Алексеев Кирил Алексеевич
Верх-Уба, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно