Алексеева Авдотья Анисимовна 1745 — найти родственников по фамилии на Familio

Алексеева Авдотья Анисимовна

Автор
ВБ
Блинова В.

женский, родилась 1745

умерла Неизвестно

Отец
Филимонов Анисим Филимонович1728 г.р.
Супруги
Алексеев Кирил Алексеевич1732 г.р.
Дети
Гладышева (Алексеева) Анна Кириловна1772 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Филимонов Анисим Филимонович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексеев Кирил Алексеевич

Рождение ребёнка
1772

Дочь: Гладышева (Алексеева) Анна Кириловна

Отец ребёнка: Алексеев Кирил Алексеевич

Верх-Уба, Шемонаихинский район, Восточно-Казахстанская область

Смерть
Неизвестно

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