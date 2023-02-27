Рогозин Борис
Место рожденияНе указано
Дата рождения1670
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670
Отец: Рогозин Ермола
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1685
Сын: Рогозин Денис
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1698
Сын: Рогозин Лукьян
Мать ребёнка: Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Работа или профессия
Неизвестно
городовой
Место жительства
Неизвестно
Лаврово, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно