Рогозин Борис — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРогозин Борис

Рогозин Борис

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1670

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1670

Отец: Рогозин Ермола

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1685

Сын: Рогозин Денис

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1698

Сын: Рогозин Лукьян

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1700

Дочь: Афимья

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1708

Дочь: Аксинья

Мать ребёнка: Авдотья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Работа или профессия
Неизвестно
городовой
Место жительства
Неизвестно
Лаврово, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close