Блецакер (Bletzacker) Урсула (Ursula) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блецакер (Bletzacker) Урсула (Ursula)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1670 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1710

Сын: Эберле Габриэль

Отец ребёнка: Эберле Якоб

Кессельдорф, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Эберле Якоб

Смерть
Неизвестно
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