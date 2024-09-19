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Селищев Иван Тихонович

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Место рождения

Малобыково

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Селищев Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Селищев Игнат Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Селищева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Малобыково, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Селищева) Нионила Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Малобыково, Красногвардейский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

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