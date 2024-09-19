Селищев Иван Тихонович
Место рожденияМалобыково
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Селищев Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Селищева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Селищева) Нионила Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно