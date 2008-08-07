Исламов Зульфир Рафитович
Место рождения
Дата рождения22.05.1976
Дата смерти07.08.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.02.1998
Рождение ребёнка
05.09.1998
Дочь: Садриева Эмилия Зульфировна
Мать ребёнка: Исламова Гульнара Рауфовна
Рождение ребёнка
13.12.2004
Дочь: Исламова Нургиза Зульфировна
Мать ребёнка: Исламова Гульнара Рауфовна
Смерть
07.08.2008