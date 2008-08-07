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Исламов Зульфир Рафитович

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Место рождения

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

22.05.1976

Дата смерти

07.08.2008

Пол

Мужской

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
07.02.1998

Жена: Исламова Гульнара Рауфовна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.09.1998

Дочь: Садриева Эмилия Зульфировна

Мать ребёнка: Исламова Гульнара Рауфовна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.12.2004

Дочь: Исламова Нургиза Зульфировна

Мать ребёнка: Исламова Гульнара Рауфовна

Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
07.08.2008
Аскино, Аскинский муниципальный район, Республика Башкортостан
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