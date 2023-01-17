Хелкович Ганна Адамовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хелкович Ганна Адамовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВВ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Родилась в Польше, приехала в Россию примерно в 1915 году ,в город Томск . Приехала в месте с сестрой . Все родные братья и сестры уехали в америку.
Рождение ребёнка
Около 1925

Сын: Карпенко Петр Иванович

Отец ребёнка: Карпенко Иван Крисантьевич

Мочище, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похоронена на заельцовском кладбище.
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