Хелкович Ганна Адамовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Родилась в Польше, приехала в Россию примерно в 1915 году ,в город Томск . Приехала в месте с сестрой . Все родные братья и сестры уехали в америку.
Рождение ребёнка
Около 1925
Отец ребёнка: Карпенко Иван Крисантьевич
Мочище, Новосибирский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Похоронена на заельцовском кладбище.