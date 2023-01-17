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Соловьев Сергей Иванович

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Место рождения

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

20.09.1905 ст.

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1905 ст.

Отец: Соловьев Иван Васильевич

Мать: Соловьева Анисья Васильевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
14.02.1927

Сын: Соловьев Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьева Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
15.08.1931

Сын: Соловьев Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьева Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
09.09.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соловьева Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
27.03.1939

Сын: Соловьев Геннадий Сергеевич

Мать ребёнка: Соловьева Александра Алексеевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
20.12.1941

Дочь: Кочергина Нина Сергеевна

Мать ребёнка: Соловьева Александра Алексеевна

Соловьево, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьева Александра Алексеевна

Смерть
1941
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