Соловьев Сергей Иванович
Место рождения
Дата рождения20.09.1905 ст.
Дата смерти1941
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1905 ст.
Рождение ребёнка
14.02.1927
Сын: Соловьев Михаил Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
15.08.1931
Сын: Соловьев Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
09.09.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Соловьева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
27.03.1939
Сын: Соловьев Геннадий Сергеевич
Мать ребёнка: Соловьева Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
20.12.1941
Дочь: Кочергина Нина Сергеевна
Мать ребёнка: Соловьева Александра Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1941