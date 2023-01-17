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Киселев Иван Матвеев

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Место рождения

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1793

Дата смерти

1849

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Киселев Матвей Акимов

Мать: не указана

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1811

Сын: Киселев Аника Иванов

Мать ребёнка: 1-я жена

Рождение ребёнка
1818

Дочь: Меланья Иванова

Мать ребёнка: Неонила Герасимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Киселев Михаил Иванов

Мать ребёнка: Неонила Герасимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1824

Сын: Киселев Сидор Иванов

Мать ребёнка: Неонила Герасимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Неонила Герасимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Пелагия Иванова

Мать ребёнка: Неонила Герасимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Аграфена Иванова

Мать ребёнка: Неонила Герасимова

Меньшие Можары, Сараевский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: 1-я жена

Смерть
1849
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