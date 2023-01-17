Киселев Иван Матвеев
Место рождения
Дата рождения1793
Дата смерти1849
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Киселев Матвей Акимов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Сын: Киселев Аника Иванов
Мать ребёнка: 1-я жена
Рождение ребёнка
1818
Дочь: Меланья Иванова
Мать ребёнка: Неонила Герасимова
Рождение ребёнка
1821
Мать ребёнка: Неонила Герасимова
Рождение ребёнка
1824
Сын: Киселев Сидор Иванов
Мать ребёнка: Неонила Герасимова
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Неонила Герасимова
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Пелагия Иванова
Мать ребёнка: Неонила Герасимова
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Аграфена Иванова
Мать ребёнка: Неонила Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: 1-я жена
Смерть
1849