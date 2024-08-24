Тушев василий ларионов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Тушев ларион аникеев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тушева степанида нефеева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Тушев петр васильев
Мать ребёнка: Тушева степанида нефеева
Рождение ребёнка
1776
Сын: Тушев антон васильев
Мать ребёнка: Тушева степанида нефеева
Рождение ребёнка
1779
Сын: Тушев павел васильев
Мать ребёнка: Тушева степанида нефеева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Тушев семен васильев
Мать ребёнка: Тушева степанида нефеева