Тушев василий ларионов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тушев василий ларионов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Тушев ларион аникеев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тушева степанида нефеева

Рождение ребёнка
1772

Сын: Тушев петр васильев

Мать ребёнка: Тушева степанида нефеева

Рождение ребёнка
1776

Сын: Тушев антон васильев

Мать ребёнка: Тушева степанида нефеева

Рождение ребёнка
1779

Сын: Тушев павел васильев

Мать ребёнка: Тушева степанида нефеева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Тушев семен васильев

Мать ребёнка: Тушева степанида нефеева

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