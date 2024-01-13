Комбакова Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Комбаков Василий
Отец ребёнка: Комбаков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комбакова Таисия
Отец ребёнка: Комбаков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Комбакова Елизавета
Отец ребёнка: Комбаков Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Комбаков Степан
Смерть
Неизвестно