Комбакова Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комбакова Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Комбаков Василий

Отец ребёнка: Комбаков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комбакова Таисия

Отец ребёнка: Комбаков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Комбакова Елизавета

Отец ребёнка: Комбаков Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комбаков Степан

Смерть
Неизвестно
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