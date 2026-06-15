Олферьева (Бестужева) МАРИЯ БОРИСОВНА
женский, родилась 1757
умерла 1792
ОтецБестужев БОРИС МАКАРОВИЧ1725 г.р.
МатьБестужева (Репьева) МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА1732 г.р.
Супруги
Олферьев ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ1754 г.р.
Дети
Олферьев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ1780 г.р.
Олферьев МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ1783 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
1779
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Олферьев ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1783
Сын: Олферьев МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Олферьев ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Олферьева) ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Отец ребёнка: Олферьев ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Рождение ребёнка
1787
Сын: Олферьев ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Олферьев ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Смерть
1792