Олферьева (Бестужева) МАРИЯ БОРИСОВНА 1757 — найти родственников по фамилии на Familio

Олферьева (Бестужева) МАРИЯ БОРИСОВНА

Автор
ИО
ОЛЕЙНИК И.

женский, родилась 1757

умерла 1792

Отец
Бестужев БОРИС МАКАРОВИЧ1725 г.р.
Мать
Бестужева (Репьева) МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА1732 г.р.
Супруги
Олферьев ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ1754 г.р.
Дети
Олферьев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ1780 г.р.
Олферьев МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ1783 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Бестужев БОРИС МАКАРОВИЧ

Мать: Бестужева (Репьева) МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА

Бракосочетание
1779

Муж: Олферьев ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1780

Сын: Олферьев ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Олферьев ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1783

Сын: Олферьев МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Олферьев ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Олферьева) ЕВДОКИЯ ВАСИЛЬЕВНА

Отец ребёнка: Олферьев ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Рождение ребёнка
1787

Сын: Олферьев ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Олферьев ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Смерть
1792

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