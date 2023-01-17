Рюся (Лютихенен) Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рюся (Лютихенен) Екатерина Андреевна

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Место рождения

Смердовицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

Вычислено 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1890 г.р.

Дети

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Смердовицы, Волосовский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
13.06.1913

Муж: Рюся Самуил Андреев

Рождение ребёнка
05.03.1915

Дочь: Елена Самуиловна

Отец ребёнка: Рюся Самуил Андреев

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Петр Иванов Русу,холост,Елена Андреева Лютикайнен,девица.
Рождение ребёнка
23.12.1916

Дочь: Ольга Самуиловна

Отец ребёнка: Рюся Самуил Андреев

Брюховицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Иван Андреев Рюся, холост,Елена Андреева Лютикайнен, девица,Мария Андреевна Лютикайнен, девица
Смерть
Неизвестно
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