Рюся (Лютихенен) Екатерина Андреевна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.06.1913
Муж: Рюся Самуил Андреев
Рождение ребёнка
05.03.1915
Дочь: Елена Самуиловна
Отец ребёнка: Рюся Самуил Андреев
Восп: Петр Иванов Русу,холост,Елена Андреева Лютикайнен,девица.
Рождение ребёнка
23.12.1916
Дочь: Ольга Самуиловна
Отец ребёнка: Рюся Самуил Андреев
Восп: Иван Андреев Рюся, холост,Елена Андреева Лютикайнен, девица,Мария Андреевна Лютикайнен, девица
Смерть
Неизвестно