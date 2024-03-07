Афонина Алена Феодорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Афонин Афонасий Феодоров
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1784
Отец ребёнка: Афонин Афонасий Феодоров
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Афонин Афонасий Феодоров
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Афонин Афонасий Феодоров
Рождение ребёнка
1796
Отец ребёнка: Афонин Афонасий Феодоров
Рождение ребёнка
1805
Отец ребёнка: Афонин Афонасий Феодоров
Смерть
Неизвестно