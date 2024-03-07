Афонина Алена Феодорова 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Афонина Алена Феодорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Афонин Иван Афонасьев

Отец ребёнка: Афонин Афонасий Феодоров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афонин Афонасий Феодоров

Рождение ребёнка
1784

Сын: Афонин Максим Афонасьев

Отец ребёнка: Афонин Афонасий Феодоров

Рождение ребёнка
1786

Сын: Афонин Козьма Афонасьев

Отец ребёнка: Афонин Афонасий Феодоров

Рождение ребёнка
1788

Сын: Афонин Феодор Афонасьев

Отец ребёнка: Афонин Афонасий Феодоров

Рождение ребёнка
1796

Сын: Афонин Родион Афонасьев

Отец ребёнка: Афонин Афонасий Феодоров

Рождение ребёнка
1805

Сын: Афонин Виктор Афонасьев

Отец ребёнка: Афонин Афонасий Феодоров

Смерть
Неизвестно

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