Медунецкий Героним Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1915
Дата смерти02.12.2000
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.01.1951
Сын: Медунецкий Анатолий Геронимович
Мать ребёнка: Клюенкова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
01.04.1952
Сын: Медунецкий Виктор Геронимович
Мать ребёнка: Клюенкова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.12.2000