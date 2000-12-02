Медунецкий Героним Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медунецкий Героним Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1915

Дата смерти

02.12.2000

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.01.1951

Сын: Медунецкий Анатолий Геронимович

Мать ребёнка: Клюенкова Анна Васильевна

Дрисвяты, Браславский район, Витебская область
Рождение ребёнка
01.04.1952

Сын: Медунецкий Виктор Геронимович

Мать ребёнка: Клюенкова Анна Васильевна

Дрисвяты, Браславский район, Витебская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клюенкова Анна Васильевна

Смерть
02.12.2000
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