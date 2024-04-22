Зайчук (Бойко) Акулина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗайчук (Бойко) Акулина Михайловна

Зайчук (Бойко) Акулина Михайловна

Место рождения

Рогозна, Київська область

Дата рождения

1892

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Бойко Михаил Романович

Мать: Бойко Юлiанiя Евфимiева

Рогозна, Київська область
Рождение ребёнка
08.08.1925

Сын: Зайчук Станислав Петрович

Отец ребёнка: Зайчук Петр Степанович

Рогозна, Київська область
Место жительства
После 1925
Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1929

Сын: Зайчук Петр Петрович

Отец ребёнка: Зайчук Петр Степанович

Камышановский, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
13.04.1937

Сын: Зайчук Иван Петрович

Отец ребёнка: Зайчук Петр Степанович

Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зайчук Петр Степанович

Смерть
1975
Новохопёрск, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close