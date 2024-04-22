Зайчук (Бойко) Акулина Михайловна
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Бойко Михаил Романович
Мать: Бойко Юлiанiя Евфимiева
Рождение ребёнка
08.08.1925
Сын: Зайчук Станислав Петрович
Отец ребёнка: Зайчук Петр Степанович
Место жительства
После 1925
Рождение ребёнка
1929
Сын: Зайчук Петр Петрович
Отец ребёнка: Зайчук Петр Степанович
Рождение ребёнка
13.04.1937
Сын: Зайчук Иван Петрович
Отец ребёнка: Зайчук Петр Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1975