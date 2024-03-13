Beckel Johann — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Beckel Johann

Место рождения

Messer

Дата рождения

1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1738 г.р.

Мать

1748 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Beckel Adam

Мать: Beckel Juliana

Messer
Смерть
Неизвестно
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