Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Beckel Johann
Beckel Johann
Написать автору
Древо
Место рождения
Messer
Дата рождения
1771
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Beckel Adam
1738 г.р.
Мать
Beckel Juliana
1748 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СР
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Отец:
Beckel Adam
Мать:
Beckel Juliana
Messer
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия